Общество 21 ноября 2023, 05:52 Россиянам напомнили о повышении пенсий в декабре Доцент Гиринский: россиянам старше 80 лет повысят пенсии в декабре РИА «Новости»

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Прекратившим работать в сентябре пенсионерам повысят выплаты в декабре. Также пенсии вырастут у людей старше 80 лет, сообщил агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он напомнил, что пенсии в декабре увеличатся у тех, кто уволился в сентябре. Еще традиционная прибавка ждет людей, отпраздновавших 80-летние в ноябре. Подобное повышение пенсий происходит каждый месяц, но основной рост выплат для большинства неработающих пенсионеров ожидается в январе. Тогда выплаты проиндексируют на 7,5%. Если умножить текущую сумму на коэффициент увеличения, то есть 1,075, то можно узнать размер повышения.

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«При размере пенсии в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно», — уточнил Гиринский.

Он добавил, что годовой прирост будет порядка 18 тысяч рублей.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что по новому закону в 2024 году повышение пенсий ждет 32 миллиона россиян.