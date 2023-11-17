Общество 17 ноября 2023, 04:07 Юрист рассказал, кому поднимут пенсии в 2024 году по новому закону Юрист Соловьев заявил о поднятии пенсий 32 миллионам россиян в 2024 году РИА «Новости»

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Одобренный Государственной думой в трех чтениях закон об увеличении средних пенсионных выплат для неработающих граждан изменит размер пенсий у 32 миллионов россиян. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью «Прайм».

По его словам, закон подразумевает увеличение среднего размера фиксированной выплаты к страховой пенсии на 1572 рубля. Средняя величина этой выплаты будет 22 605 рублей. Также на 1631 рубль поднимут пенсию по старости, в итоге она составит 23 449 рублей.

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Помимо этого, пенсии для неработающих пенсионеров с начала 2024 года вырастут на 7,5%. В бюджете на 2024 год на повышение пенсионных выплат предусмотрели примерно 234 миллиарда рублей.

Ранее Иван Соловьев рассказал, что врачи, учителя, водители и сотрудники вредных предприятий имеют право выйти на пенсию досрочно. Он отметил, что некоторые россияне не знают об этой возможности.

Также депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительную фиксированную выплату к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, которые в течении жизни имели на иждивении троих и более детей. По ее мнению, такая мера социальной поддержки может положительно повлиять на демографию.