Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги за 2021 год до 1 декабря | 360°

Общество 08 октября 2022, 10:07 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги за 2021 год до 1 декабря Юрист Мельник: россияне должны до 1 декабря заплатить имущественные налоги за 2021 год freepik

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Россияне должны заплатить имущественные налоги за 2021 год до 1 декабря. Об этом управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник рассказал агентству «Прайм».

Он напомнил, что это будет рабочий день, так что никаких переносов сроков не будет.

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«Если в составе имущества допущены ошибки, и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога», — посоветовал Мельник.

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Если у человека есть льготы или налоговые вычеты, об этом необходимо заявить до уплаты налога, тогда сумму пересчитают. Если не заплатить вовремя, по закону взыщут пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.

Узнать, что гражданин должен государству, можно на сайте NALOG.ru в личном кабинете.

В Минэкономразвития сообщили, что новым регионам России разрешат не вносить налоги в бюджет страны в течение десяти лет. Также для местного населения снизят тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

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