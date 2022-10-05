Новые регионы России освободят от налога на прибыль на десять лет | 360°

Деньги 05 октября 2022, 13:47 Поделиться Telegram

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Viber Новые регионы России освободят от налога на прибыль на десять лет Минэкономразвития: новые регионы могут освободить от налога на прибыль в бюджет на 10 лет

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Новым регионам России планируют разрешить не вносить налоги в бюджет страны в течение десяти лет. Эту меру предложили представители Минэкономразвития. Их слова процитировал ТАСС.

Они сослались на предложение создать на территории бывших областей Украины единую экономическую зону.

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«Особый режим предусматривает в качестве основных льгот освобождение на десять лет по налогу на прибыль в федеральный бюджет» — подчеркнули представители Минэкономразвития.

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Также они указали, что при создании единой экономической зоны в бюджет региона уплачивается в размере не более 13,5%.

При этом для жителей территорий с особым экономическим режимом тоже действуют налоговые послабления. Среди них отсутствие налога на имущество в течение десяти лет и земельного — на три года. Кроме того, для местного населения снижаются тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Эти меры действуют до окончания срока существования свободной экономической зоны.

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