Общество 09 июня 2023, 05:59 Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России Pxhere

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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя. Больше выходных будет в связи с празднованием Дня России 12 июня. В 2023 году эта дата выпадает на понедельник.

Три выходных подряд ожидают россиян с субботы, 10 июня, до понедельника, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется во вторник, 13 июня, и продлится всего четыре дня.

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«Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад», — пояснил руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин, чьи слова привел ТАСС.

По словам специалиста, если 12 июня сотрудник будет работать (по инициативе работодателя или смена выпадает на этот день), то работа должна быть оплачена в повышенном размере.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в честь празднования Дня России парковки в столице 11 и 12 июня будут бесплатными. Накануне праздника, 11 июня, оплатить парковку придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумами будут работать по обычным тарифам.