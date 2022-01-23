Россиянам напомнили, кто сможет получить пенсию в 2022 году

Женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно, смогут получить страховую пенсию по старости в 2022 году. Об этом напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

С 2019 года в России идет постепенное повышение пенсионного возраста, напомнила Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

«Начиная со второго полугодия 2019 по второе полугодие 2022 года пенсионный возраст начал „сдвигаться“ в сторону увеличения с шагом полгода — год», — отметила финансист.

Пенсионный возраст к 2028 году достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Страховой стаж, требуемый для назначения пенсии, в 2022 году составляет 13 лет. Также для назначения пенсии нужно наличие определенного количества пенсионных коэффициентов. В 2022 году их число должно быть не меньше 23,4.

С 1 января 2022 года в России действует беззаявительный порядок назначений страховых пенсий, напомнила Финогенова.

«Для того чтобы пенсия была назначена автоматически, необходимо подтвердить ПФР свое согласие через сайт Госуслуг», — добавила она.

Многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР). При этом возраст выхода на заслуженный отдых зависит от количества детей. Если женщина воспитывает троих детей, то она может отправиться на пенсию в 57 лет. При наличии четырех детей — с 56 лет. Пенсионный возраст снижается до 50 лет, если речь идет о пяти детях. Во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет.