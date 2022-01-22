ПФР напомнил россиянкам об условии досрочного выхода на пенсию

Многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию. При этом возраст выхода на заслуженный отдых зависит от количества детей. Об этом напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).

«Многодетные женщины могут выйти на пенсию досрочно», — написала пресс-служба ПФР во «ВКонтакте».

Если женщина воспитывает троих детей, то она может отправиться на пенсию в 57 лет. При наличии четырех детей получать выплаты можно с 56 лет. Если речь идет о пяти детях, то пенсионный возраст снижается до 50 лет. При этом во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет.

Президент Владимир Путин ранее поручил увеличить размер выплат россиянам выше уровня инфляции. После этого депутаты Госдумы утвердили законопроект об индексации пенсий на 8,6%.

Как сообщил, спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон о повышении пенсий вступит в силу с 1 января 2022 года. Минфин подсчитал, что на индексацию выплат жителям страны в 2022 году потребуется 172,7 миллиарда рублей. Володин подчеркнул, что необходимые средства в бюджете для этой цели есть.