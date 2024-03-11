Общество 11 марта 2024, 08:06 Россиянам напомнили, когда начнутся длинные выходные Россиянам рассказали, что следующие длинные выходные начнутся 28 апреля РИА «Новости»

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Длинные выходные ждут граждан России более чем через месяц. Они смогут отдохнуть в течение четырех дней с 28 апреля по 1 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

Праздничные и выходные дни на 2024 год были утверждены членами кабмина летом прошлого года. Субботний выходной перенесли с 27 апреля на 29 апреля, а со 2 ноября — на 30 апреля.

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1 мая в России посвящен празднику Труда и весны. Во всех городах страны пройдут концерты, праздничные демонстрации, автопробеги.

С понедельника, 11 марта, в России начинается масленичная неделя. Перед Великим Постом на столах православных христиан становится больше молочных продуктов, традиционно они пекут блины.