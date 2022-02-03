Россиянам напомнили, как обжаловать ошибочные штрафы с дорожных камер

Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил водителям, что дорожные камеры действуют автоматически, и поэтому могут иногда выдавать ошибочные результаты, приводящие к необоснованным штрафам. Если это произошло, то водитель может обжаловать наказание в течение 10 суток.

«Алгоритм камер на сегодняшний день один для всех. Если где-то какая-то ошибка, а камера — это робот, который может допускать ошибки, то автовладелец в течение 10 суток может его (необоснованный штраф — прим. ред.) обжаловать», — уточнил он.

Также Славнов отметил, что правила для мест установки камер уже определены. Они ставятся на особо опасных участках дороги — для снижения аварийности.

В Совфеде ранее предложили создать единые конкретные правила для установки дорожных камер видеонаблюдения и поручить эти разработки правительству.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова также заявила, что к самим устройствам следует прописать технические требования, чтобы убрать вероятность выписывания необоснованных штрафов автомобилистам.