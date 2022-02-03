Единые требования предложили ввести для фиксации нарушения ПДД

В России предложили создать единые четкие правила установки дорожных камер видеонаблюдения и знаков оповещения водителей. А полномочия по разработке требований передать правительству. Законопроект об этом сейчас находится на рассмотрении Госдумы, сообщила «Парламентская газета».

«Кроме того, нужно четко прописать минимальные технические требования к самим дорожным камерам и их программному обеспечению, чтобы исключить вероятность появления необоснованных штрафов для водителей», — отметила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Она уточнила, что нужно определить четкие критерии мест, где можно и нужно устанавливать камеры автоматической фиксации, а где их установка избыточна.

В поддержку документа уже высказались представители «Единой Росси» и ЛДПР.

Власти Подмосковья добиваются права самим эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. Эта мера необходима для проезда пожарных и скорой помощи в экстренных ситуациях, а также во время обильных снегопадов, когда оставленные в неположенном месте машины мешают убирать снег. Кроме того, в регионе начнут расширять сеть современных парковок. Возможно, получится убрать и старые автомобили, которые десятилетиями стоят во дворах.