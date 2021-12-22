Бывший глава Минтруда назвал две ошибки пенсионной реформы

Внедрение пенсионных баллов назвали одной из главных ошибок новой пенсионной реформы в РФ. Второй стал отказ от перечисления россиянами 1% от зарплаты в фонд лично.

Экс-министр труда и социального развития России Сергей Калашников счел вышеперечисленное причинами низких пенсий в стране. Своим мнением он поделился с Ura.ru.

«Советская пенсионная страховая система имела большой запас прочности к соотношению работающих и неработающих. <…> Не было демографического провала между работающими и пенсионерами», — указал политик на одну из нерешенных проблем.

Калашников указал на неверные, как ему кажется, изменения в системе. Бывший министр упомянул введение пенсионных баллов и выброшенные периоды, назвав это ошибкой.

«Нужно переходить на пенсии не по абстрактным заслугам, потому что их трудно считать, а по определенной 10-балльной шкале», — подчеркнул он.

Раньше 1% от зарплаты работник лично перечислял в Пенсионный фонд, но потом от такой практики отказались. Сейчас платежи осуществляют организации, и человек не прибавляет их к заработку и «не видит этих денег».

«В Советском Союзе взносы в Пенсионный фонд платило предприятие, но и человек сам платил 1% от зарплаты. Это имело колоссальную психологическую роль, было ощущение, что это его деньги», — пояснил Калашников.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии жителей России до 2024 года.