16 апреля 2023, 19:32
Россиянам напомнили, как безопасно выйти из поста после Пасхи
Роспотребнадзор посоветовал соблюдавшим пост после Пасхи есть маленькими порциями
После Пасхи соблюдавшие Великий пост вернутся к привычному меню. Чтобы не навредить здоровью, необходимо сначала есть маленькими порциями каждые три часа, посоветовали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты подчеркнули, что выходить из поста стоит постепенно. Рацион лучше расширять в течение первой недели, а из мяса сначала выбирать курицу или индейку. Блюда из свинины и говядины стоит оставить на потом.
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«Рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа, режим питания должен включать четыре-пять приемов пищи в день», — отметили в ведомстве.
После того как человек закончил соблюдать пост, ему пойдут на пользу легкие супы на овощном бульоне, белая рыба — минтай, треска и окунь.
Булочки, пирожки, кремовые торты и различные изделия из теста тоже стоит добавлять в меню по минимуму. Из-за этих продуктов в крови повышается уровень глюкозы, возрастает риск панкреатита, обострения гастрита и вздутия кишечника.
Пасху в России в 2023 году праздновали в ночь на 16 апреля. В крестных ходах и торжественных богослужениях приняли участие 2,8 миллиона верующих.
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