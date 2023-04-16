Общество 16 апреля 2023, 19:32 Россиянам напомнили, как безопасно выйти из поста после Пасхи Роспотребнадзор посоветовал соблюдавшим пост после Пасхи есть маленькими порциями РИА «Новости»

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После Пасхи соблюдавшие Великий пост вернутся к привычному меню. Чтобы не навредить здоровью, необходимо сначала есть маленькими порциями каждые три часа, посоветовали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты подчеркнули, что выходить из поста стоит постепенно. Рацион лучше расширять в течение первой недели, а из мяса сначала выбирать курицу или индейку. Блюда из свинины и говядины стоит оставить на потом.

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«Рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа, режим питания должен включать четыре-пять приемов пищи в день», — отметили в ведомстве.

После того как человек закончил соблюдать пост, ему пойдут на пользу легкие супы на овощном бульоне, белая рыба — минтай, треска и окунь.

Булочки, пирожки, кремовые торты и различные изделия из теста тоже стоит добавлять в меню по минимуму. Из-за этих продуктов в крови повышается уровень глюкозы, возрастает риск панкреатита, обострения гастрита и вздутия кишечника.

Пасху в России в 2023 году праздновали в ночь на 16 апреля. В крестных ходах и торжественных богослужениях приняли участие 2,8 миллиона верующих.