Общество 16 апреля 2023, 13:17 МВД не зафиксировало нарушений на праздновании Пасхи в России МВД: 2,8 миллиона верующих приняли участие в праздновании Пасхи в России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сотрудники МВД России обеспечили безопасность и охрану общественного порядка во время празднования православной Пасхи в ночь на 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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«Правонарушений благодаря принятым мерам допущено не было», — подчеркнула официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Всего в праздновании приняли участие 2,8 миллиона верующих. Крестные ходы и торжественные богослужения прошли в 7,8 тысячи населенных пунктов по всей России.

Правопорядок в местах торжеств обеспечили около 6,7 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

В работе задействовали представителей народных дружин, работников частных охранных организаций, военнослужащих Росгвардии и членов общественных формирований правоохранительной направленности.

Президент России Владимир Путин встретил пасхальную ночь в храме Христа Спасителя. Также он отметил высокое значение церкви в условиях многочисленных внешних вызовов.