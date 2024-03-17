Общество 17 марта 2024, 10:38 Россиянам напомнили, что всегда должно лежать в багажнике машины Роскачество составило список необходимых в багажнике авто вещей РИА «Новости»

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В багажнике автомобиля стоит держать огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и укомплектованную аптечку. Список необходимых вещей для RT составили в Роскачестве.

Специалисты уточнили, что в аптечке должны лежать одноразовые перчатки и медицинская маска, а также жгуты на конечности. В нее нужно положить марлевые бинты и салфетки, лейкопластыри и ножницы, а также инструкцию по оказанию первой медицинской помощи.

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«Все изделия должны быть новыми, с неистекшим сроком годности, если таковой имеется», — указали в Роскачестве.

Объем огнетушителя, добавили в организации, может быть разным. Рекомендуемым специалисты назвали не менее двух литров. Тип огнетушителя водитель может выбирать самостоятельно.

Знак аварийной остановки необходим, чтобы проинформировать других участников дорожного движения о неисправности авто. Он также указывает на то, что машина не может двигаться и стоит за знаком дальше по дороге.

В Роскачестве напомнили, что требования к внешнему виду знака аварийной установки закреплены в ГОСТе. Он должен быть в форме равностороннего треугольника и светоотражающим. Жилет с аналогичным покрытием необходим для аварийной остановки.

«Его должен надеть водитель, если он выходит из автомобиля — в этом случае его будет видно даже в сумерках и темноте», — заметили в Роскачестве.

В организации пояснили, что в качестве светоотражающего элемента одежды может выступать куртка, жилет или жилет-накидка.

Штрафы за отсутствие аптечки, огнетушителя и аварийного знака сейчас отсутствуют, а из правил дорожного движения исключили требования их иметь. Однако за невыставленный знак аварийной остановки при ДТП могут оштрафовать на тысячу рублей.