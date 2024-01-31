Подмосковье 31 января 2024, 12:21 Минтранс Подмосковья напомнил водителям грузовиков порядок действий при ДТП Минтранс Подмосковья

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Водители грузовых транспортных средств должны проявлять особую осторожность на дороге, поскольку ДТП с их участием могут привести к серьезным травмам. Поэтому необходимо соблюдать не только ПДД, но и режим отдыха, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В случае ДТП, в первую очередь необходимо включить аварийную сигнализацию и покинуть кабину. Водителю следует уйти за ограждение или удалиться от грузовика, после чего следует незамедлительно вызвать экстренную службу по номеру 112 и сообщить о произошедшем инциденте. Они отправят на место сотрудников Госавтоинспекции, которые обеспечат безопасность или примут меры в зависимости от конкретной ситуации.

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Кроме того, важно установить знак аварийной остановки. Не рекомендуется проводить любые технические работы или пребывать на проезжей до приезда сотрудников Госавтоинспекции.

По возможности следует оценить ситуацию и попытаться добраться до ближайшего места стоянки. Важно также сообщить об инциденте по радио дальнобойщиков, чтобы другие водители были предупреждены о происшествии.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют соблюдение правил дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, а также наличие тахографа — специального устройства для контроля режима труда и отдыха.

«Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте правила, а также режим труда и отдыха, так как его нарушение может повлечь за собой серьёзное ДТП», — подчеркнули в Минтрансе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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