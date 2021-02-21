Россиянам напомнили, что нельзя менять в личном автомобиле

На переобустройство собственного автомобиля с 1 февраля в России нужно разрешение. Сертифицировать теперь нужно любое дополнительное оборудование без заводской сертификации.

Владельцам авто придется для этого обращаться в специально аккредитованную лабораторию, напомнил в беседе с агентством «Прайм» директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Информация о допустимых изменениях должна быть указана в технической документации производителя автомобиля. Например, если отсутствует упоминание о возможности установить багажник на крышу, то такое действие придется дополнительно согласовывать. Более того, на конкретную модель багажника потребуется сертификат. Разрешение нужно будет даже на обычную антенну для радиоприемника.

Груздев заметил, что рынок тюнинга и аксессуаров в США дополнительной сертификации не требует.

«Регулируется это очень просто: если страховая компания решит, что такие переделки ухудшают безопасность, то водитель получит увеличенную стоимость страховки», — сказал эксперт. Новые правила тюнинга машин в РФ, по его словам, отрицательно влияют на «и без того не радужное положение бизнеса и индивидуальных доработок».

Начинать надо было, подчеркнул Груздев, с контроля за «скручиванием пробега». Во многих странах это является уголовным преступлением и сравнимо с подделкой документов.