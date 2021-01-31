С 1 февраля вступят в силу три новых правила для автолюбителей

С начала февраля россиянам будет сложнее оформить машины. Водителям грузовиков придется платить 2,34 рубля за каждый километр дорог федерального значения, по которым они движутся. Изменятся также правила хранения шин без маркировки.

Как уточнила «Российская газета», процесс оформления тюнинга будет проходить в семь этапов. Сначала надо будет получить в спецлаборатории заключение о внесении изменений в конструкцию машины. Документ надо будет внести в специальный реестр Минэкономразвития. Затем получить разрешение от ГИБДД.

После этого машину можно будет усовершенствовать, но придется вернуться в спецлабораторию для испытаний внесенных изменений. Если их одобрят, останется пройти техосмотр и получить в ГИБДД свидетельство на право управления тюнингованной машиной.

Водителям большегрузных машин (более 12 тонн) придется платить 2,34 рубля за каждый километр дорог федерального значения. Сейчас тариф составляет 2,2 рубля.

Новые автомобильные шины для продажи придется маркировать и вносить в национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Присваивать уникальный цифровой код бывшим в употреблении шинам не нужно.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин сообщил, что в КоАП появилась новая норма, предусматривающая штраф в размере 1-3 тысяч рублей за оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей.