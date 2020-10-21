Россиянам напомнили, что нельзя делать на балконе

Правила и нормы эксплуатации балкона регулируются законом. Если их не соблюдать, есть вероятность нарваться на штраф. Наказать могут даже тех, кто разбил на этих квадратных метрах мини-сад.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова рассказала агентству «Прайм», что именно нельзя делать на балконе.

Например, на цветочные конструкции с внутренней стороны без креплений внимание никто не обратит. А для свисающих лиан или кронштейнов нужно получить разрешение в местной администрации.

Противопожарный режим запрещает использование на балконах и лоджиях жилых домов открытого огня. Под эту категорию попадает курение. Однако действовать запрет будет только для тех, кто нарушает требования пожарной безопасности — бросает вниз окурки и стряхивает пепел.

Под те же правила попадает и приготовление на балконе еды. Любителей пожарить таким образом шашлыки точно ждет штраф. А за хранение опасных вещей их хозяину грозит не только материальная, но и уголовная ответственность.