Житель Челябинской области решил приготовить шашлыки прямо на балконе

По данным информагентства, пожарных вызвали жители одного из домов на улице 40 лет Октября. Их встревожил густой черный дым, который шел с балкона пятого этажа. Выяснилось, что один из жителей дома, находясь в режиме самоизоляции, решил приготовить мясо на открытом огне.