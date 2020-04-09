09 апреля 2020, 21:23
Житель Челябинской области решил приготовить шашлыки прямо на балконе
В Челябинской области житель города Сим едва не устроил пожар в многоквартирном доме, решив пожарить шашлыки на балконе. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным информагентства, пожарных вызвали жители одного из домов на улице 40 лет Октября. Их встревожил густой черный дым, который шел с балкона пятого этажа. Выяснилось, что один из жителей дома, находясь в режиме самоизоляции, решил приготовить мясо на открытом огне.