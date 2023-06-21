Общество 21 июня 2023, 03:08 Россиянам до 35 лет захотели компенсировать половину аренды жилья «Известия»: Минстрой компенсирует россиянам до 35 лет половину аренды жилья Pxhere

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Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину оплаты за аренду жилья. С таким предложением выступил Минстрой страны, отметили «Известия». Но у программы есть одно условие: ее участникам параллельно нужно будет копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке.

Как отметили в Минстрое, программа потенциально сможет охватить около 310 тысяч россиян ежегодно.

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Замглавы министерства Никита Стасишин сообщил изданию, что анонсировать подробности новой меры планируется в течение ближайших пары месяцев. Разработка программы ведется совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью.

Сроки старта программы пока не называются, но Стасишин уже назвал такую инициативу интересным механизмом.

«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — отметил собеседник издания.

Целевой аудиторией в ведомстве считают россиян в возрасте от 23 до 27 лет. Это уже закончившие обучение в институте люди, которые начали работать и хотят создать семью.

Рынок первичного жилья сейчас стабилен, падения цен не наблюдается, поэтому такое вложение можно назвать выгодной инвестицией, считает коммерческий директор компании «Риверхаус» Алексей Шаров. Он отметил, что вкладывать в новостройку предпочтительнее, чем во вторичное жилье. А для экономии, по его мнению, лучше приобретать жилье на начальном этапе реализации проекта.