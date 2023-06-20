Общество 20 июня 2023, 19:04 Эксперт по недвижимости Шаров посоветовал покупать жилье на этапе строительства, чтобы сэкономить

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Рынок первичного жилья сейчас стабилен, падения цен не наблюдается, поэтому такое вложение можно назвать выгодной инвестицией. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru со ссылкой на коммерческого директора компании «Риверхаус» Алексея Шарова.

По его словам, вкладывать в новостройку предпочтительнее, чем во вторичку. Кроме того, чтобы сэкономить, лучше покупать жилье на начальном этапе реализации проекта.

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Также из плюсов новостройки он назвал разнообразие планировок и более выгодное ипотечное кредитование.

«Плюсом можно назвать и то, что новый дом почти всегда превосходит по потребительским характеристикам старое жилье. Это касается и используемых строительных и отделочных материалов, и инженерных систем, лифтового оборудования. Имеет значение и наличие подземного паркинга, а это большая редкость в старом жилом фонде», — рассказал Алексей Шаров.

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