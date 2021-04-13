Россиянам до 35 лет могут разрешить учиться на бюджете

В России могут разрешить россиянам до 35 лет поступать на бюджетные места в вузах. Такой законопроект будет внесен в Госдуму во вторник, 13 апреля, сообщила газета «Известия».

Автором законопроекта стал зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев. Свою инициативу он объяснил изменением законодательства, согласно которому возраст молодежи был увеличен до 35 лет.

По словам Зайцева, спрос на получение высшего образования среди этой категории населения очень большой, поэтому инициатива будет востребована.

В большинстве фракций новую норму считают логичной и заслуживающей поддержки. Российские власти должны быть последовательными в своих действиях и принять законопроект, уверены эксперты. Однако на обеспечение образования таких студентов потребуется свыше 100 миллиардов рублей, отмечается в материале.

Президент России Владимир Путин одобрил идею определить на законодательном уровне статус молодого ученого. Премьер-министр страны Михаил Мишустин уточнил, что этот статус включает в себя «права, обязанности, возможности». Закрепление статуса подразумевает грантовую поддержу, жилищные сертификаты, получение льготной ипотеки. Звание молодого ученого смогут получить люди до 35 лет.