Путин одобрил идею о закреплении в законе статуса молодого ученого

Президент России Владимир Путин одобрил идею определить на законодательном уровне статус молодого ученого. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ, написало РИА ФАН.

Председатель правительства уточнил, что этот статус включает в себя «права, обязанности, возможности». «Президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого ученого и закрепили его», — отметил Мишустин. Уточняется, что закрепление статуса подразумевает грантовую поддержу, жилищные сертификаты, получение льготной ипотеки. Звание молодого ученого смогут получить люди до 35 лет.