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    12 апреля 2021, 14:18

    Путин одобрил идею о закреплении в законе статуса молодого ученого

    Полина Петрова

    Президент России Владимир Путин одобрил идею определить на законодательном уровне статус молодого ученого. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов в МАИ, написало РИА ФАН.

    Путин одобрил идею о закреплении в законе статуса молодого ученого

    Председатель правительства уточнил, что этот статус включает в себя «права, обязанности, возможности».

    «Президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы официально определили статус молодого ученого и закрепили его», — отметил Мишустин.

    Уточняется, что закрепление статуса подразумевает грантовую поддержу, жилищные сертификаты, получение льготной ипотеки. Звание молодого ученого смогут получить люди до 35 лет.