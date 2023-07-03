Эксклюзив 03 июля 2023, 18:58 Россиянам дали совет в день суперлуния Астролог Березовская посоветовала сердечникам поберечь здоровье в день суперлуния РИА «Новости»

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В ночь на вторник, 4 июля, Луна подойдет к Земле на расстояние менее 362 километров. Небесное светило способно повлиять на склонных к сердечным заболеваниям, а также людей с подвижной психикой. Об этом «360» сообщила астролог Ирина Березовская.

По ее словам, Луна отвечает за эмоциональную часть человека, поэтому в дни суперлуния возможна повышенная чувствительность. Необходимо быть аккуратнее в отношениях с другими людьми, не провоцировать скандалы и интриги.

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«Я бы посоветовала прислушаться к себе, сегодня тесная связь со своим глубоким самоощущением. Нужно подумать о том, к чему мы стремимся и куда идем. Суперлуние начнется в понедельник, но тенденции сохранятся еще на несколько суток. Нужно соблюдать рекомендации, чтобы гармонично их прожить», — сказала астролог.

Березовская отметила, что Луна особенно сильно влияет на женщин и людей в возрасте.

«Сердечники в такие дни особо остро все чувствуют. Нужно не перегреваться, особенно тем, кто находится в жарком климате. Людям с подвижной психикой необходимо поберечься. Если с этими моментами есть нерешенные вопросы, то себя нужно поберечь», — добавила она.

В понедельник, 3 июля, россияне смогут увидеть суперлуние, которое в этот раз совпадает с полнолунием.

Ранее астроном Людмила Константиновская рассказала, что сильное приближение Луны способно повлиять на процессы в недрах Земли.