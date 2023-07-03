Общество 03 июля 2023, 15:50 Астроном Константиновская: Луна при максимальном сближении с Землей, влияет на процессы, идущие глубоко в недрах

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При максимальном сближении с Землей Луна влияет на процессы, которые происходят глубоко в недрах нашей планеты. Об этом сайту «Мир 24» сообщила астроном, кандидат геолого-минералогических наук Людмила Константиновская.

Серьезные катаклизмы на Земле может вызвать активность Солнца в этот период. Однако это не означает, что человечество прямо сейчас ощущит землетрясения или другие разрушения. Это может произойти и через десятки лет, добавила специалист.

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В понедельник, 3 июля, можно будет наблюдать суперлуние, которое в этот раз совпадает с полнолунием.