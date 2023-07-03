03 июля 2023, 15:50
Астроном Константиновская: Луна при максимальном сближении с Землей, влияет на процессы, идущие глубоко в недрах
При максимальном сближении с Землей Луна влияет на процессы, которые происходят глубоко в недрах нашей планеты. Об этом сайту «Мир 24» сообщила астроном, кандидат геолого-минералогических наук Людмила Константиновская.
Серьезные катаклизмы на Земле может вызвать активность Солнца в этот период. Однако это не означает, что человечество прямо сейчас ощущит землетрясения или другие разрушения. Это может произойти и через десятки лет, добавила специалист.
Реклама
В понедельник, 3 июля, можно будет наблюдать суперлуние, которое в этот раз совпадает с полнолунием.
Луна
Планета Земля
Реклама
Реклама