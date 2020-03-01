Россиянам дали совет, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье надо извиняться от души, без подготовки и не только перед родственниками. За то зло, которое вы могли причинить, надо просить прощения перед всеми, даже у домашних животных.

Об этом сообщил директор православной радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров. По его словам, просить прощения надо и у православных людей, и у приверженцев иных конфессий.

«И им будет легче, и вам на душе будет спокойнее. Прощение — это великий дар, который нам дал Господь. Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками», — приводит слова православного журналиста РИА «Новости».

Никифоров сообщил, что традиция просить прощение сложилась из-за желания подойти к Великому посту, который начинается 2 марта, без грехов за спиной. Важен даже не ответ собеседника, а сам момент извинения.

В Прощеное воскресенье нельзя ругаться и жаловаться. На стол можно подать блины, пироги и любую выпечку. Но мясо уже есть нельзя.