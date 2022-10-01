Россиянам дали прогноз цен на вторичную недвижимость | 360°

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Россиянам дали прогноз цен на вторичную недвижимость

Эксперт Кулаков спрогнозировал снижение цен на вторичную недвижимость

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Стоимость квадратного метра жилья за время пандемии практически удвоилась. Но в последние месяцы на рынке недвижимости наблюдается стагнация, спрос заметно отстает от предложения. Продажи нового жилья стимулируются с помощью «беспрецедентных» акций.

Президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков в беседе с радио Sputnik отметил, что триггерами для роста цен в пандемию послужили государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и повышение цен на строительные материалы. Владельцы квартир подняли цены вслед за первичным рынком.

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Однако, по словам Кулакова, в последние месяцы на рынке недвижимости наблюдается стагнация, спрос отстает от предложения. Продажи нового жилья, по его словам, стимулируются с помощью «беспрецедентных» акций.

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«На первичном рынке застройщики вынуждены идти на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж», — заметил Кулаков.

При этом собственники квартир соглашаются предоставлять покупателям солидные скидки. Как показывает анализ, на сегодняшний день разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки в среднем равна 15%, добавил Кулаков. А в отдельных сегментах снижение доходит до 20%.

Кулаков уверен, что тренд на снижение цен на вторичном рынке недвижимости сохранится и в среднесрочной перспективе, поскольку не является сезонным явлением.

В Москве появились отдельные продавцы, которые готовы отдать свою недвижимость с рекордным дисконтом, сообщила управляющий директор сети МИЭЛЬ Ирина Пешич.

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