Скидки на жилье в 30–40% зафиксировали в Москве | 360°

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Скидки на жилье в 30–40% зафиксировали в Москве

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Управляющий директор сети МИЭЛЬ Ирина Пешич в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила, что в Москве появились отдельные продавцы, которые готовы отдать свою недвижимость с рекордным дисконтом.

Кто-то начал продавать свое жилье со скидкой в 30–40% по причине того, что срочно понадобились деньги в текущих условиях.

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По словам руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, большинство московских квартир в августе и сентябре продавались со скидкой в 10–15%.

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«И предполагается, что в ближайшей перспективе будет прирост предложений оперативной продажи квартир — по причине отъезда из страны и в связи с иными жизненными обстоятельствами. Срочная продажа всегда происходит со скидками, и в нынешних условиях продавцам придется предоставлять дисконт даже на вполне ликвидные квартиры. То есть размер скидок, вероятно, останется в прежних пределах, но они будут распространяться и на те объекты, которые в обычных условиях можно было бы продать и без дисконта», — добавил эксперт.

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