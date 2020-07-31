Россиянам будут выдавать Конституцию вместе с паспортом

При первом получении паспорта россиянам предложили вручать новое издание Конституции РФ. С таким предложением выступил президент страны Владимир Путин.

Поручение главы государства к кабинету министров опубликовал сайт Кремля.

«Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом <…> гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство РФ», — говорится в сообщении.

Доклад правительство должно предоставить до 1 октября 2020 года.

Голосование по поправкам в основной закон страны проходило в России с 25 июня по 1 июля. За изменения высказались 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка по РФ составила 67,97%. Указ об опубликовании нового текста Конституции Путин подписал 3 июля.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заметил, что Конституцию не придется менять еще несколько десятилетий.