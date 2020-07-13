Новая редакция Конституции России не потребует изменений ближайшие несколько десятилетий. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы выдержали 26 лет с конституцией 1993 года, были только небольшие поправки. Но хотелось бы верить, что несколько десятилетий [новая редакция] проживет», — заявил депутат ТАСС.

Он добавил, что было бы хорошо, если бы в Конституцию не вносили никаких изменений еще 20 лет. По словам Крашенинникова, еще лучше было бы, если этот срок удастся продлить на следующие 30-40 лет.

«Это, конечно, не Гражданский кодекс, по которому несколько поколений должны жить, но мне кажется, конституция вполне может и 50-100 лет действовать», — заключил депутат.

Россияне отдавали свои голоса за поправки к Конституции с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка по России составила 67,97%. Президент Владимир Путин 3 июля подписал указ об опубликовании нового текста Конституции.