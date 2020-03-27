Россиян вывезут из Швейцарии после закрытия авиасообщения

Посольство России в Берне призвало россиян, находящихся в Швейцарии, связаться с дипломатами, чтобы вернуться на родину. С 27 марта Россия прекращает регулярное воздушное сообщение с другими странами.

«При необходимости вернуться с территории Швейцарии в Российскую Федерацию следует незамедлительно обратиться в посольство России в Берне», — сообщили в дипмиссии.

Для возвращения россиянам нужно будет до 14:00 местного времени 29 марта отправить на электронную почту посольства свои данные и информацию по обратным билетам.

С 16 марта Россия ограничила авиасообщение со странами ЕС, а также со Швейцарией и Норвегией. Оставались полеты из европейских столиц в Москву и обратно, а также чартеры для вывоза россиян. С 27 марта Россия прекращает полеты за границу и прием рейсов из-за рубежа. Исключение — чартеры для вывоза россиян на родину. Кроме того ограничение не касается грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.