21 марта 2024, 10:47
Россиян разочаровала идея начать ремонт в квартирах
«Работа.ру», «Ремонт со СберУслугами»: половина россиян пожалела о ремонте
Многие россияне пожалели, что затеяли ремонт дома или в квартире. К такому выводу пришли аналитики сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами» по итогам совместного исследования. Его результаты оказились в распоряжении Lenta.ru.
Выяснилось, что почти половина опрошенных — 47% — недовольны срывом сроков работ. Еще 38% респондентов заявили, что им не понравился итоговый результат, столько же человек признались, что не уложились в запланированный бюджет.
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Порядка 32% респондентов пожаловались на грязь и пыль, которые возникли в ходе строительства. Четверть россиян вообще повздорила из-за ремонта с соседями, партнером, друзьями или родственниками.
Большим спросом у россиян при покупке пользуются квартиры с готовым современным ремонтом. Кроме того, спрос вырос на новое жилье с качественными местами общего пользования, чистыми подъездами. Также все чаще люди хотят покупать квартиры в домах, где есть закрытая территория и видеонаблюдение.
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