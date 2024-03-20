Общество 20 марта 2024, 15:46 Риелтор Никитина рассказала, что покупатели квартир стали меньше обращать внимание на панельные девятиэтажки

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина в беседе с изданием РИАМО отметила тенденцию по снижению спроса на панельные девятиэтажки. Сегодня все больше клиентов хотят приобрести жилье не старше пяти лет постройки.

Среди покупателей вырос спрос не только на новизну жилья, но и на качество места общего пользования и чистоту подъездов. Россияне все чаще хотят покупать квартиры в домах, где есть закрытая территория и видеонаблюдение, написал «ФедералПресс».

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Большим спросом пользуются квартиры с готовым современным ремонтом, добавила Никитина.