Россиян призвали отказаться от корпоративов и поездок в гости на Новый год

Эпидемическая ситуация в мире остается напряженной, поэтому жителям России стоит отказаться от заграничных поездок на Новый год. Для безопасности лучше не ходить на корпоративы и провести праздничные каникулы дома в кругу семьи.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <…> Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий», — сообщил сайт Роспотребнадзора.

Во время новогодних каникул стоит максимально сократить контакты и походы в гости. Лучше всего встретить 2021 год в кругу семьи и провести выходные с близкими. Во время походов в магазины нельзя забывать о мерах предосторожности — защитных масках и социальной дистанции.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил вообще отказаться от длинных выходных в январе. По его словам, череда нерабочих дней после празднования Нового года подрывает здоровье россиян и негативно влияет на экономику страны.