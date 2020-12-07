Онищенко призвал отказаться от новогодних каникул

«Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо», — заявил Онищенко.

Он добавил, что раньше жители больших городов хотя бы летали на новогодних каникулах за границу, и это смягчало ситуацию. В этом году из-за пандемии коронавируса такого не будет.

Длинные выходные негативно влияют на российскую экономику в целом. Весь мир сразу после Нового года возвращается в привычный рабочий ритм, тогда как в России сложилась иная традиция. Во времена СССР сограждане всегда отдыхали разумно.

Ранее россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на празднование Нового года. Большинство жителей России — 38% — выделят на праздник не более 15 тысяч рублей.