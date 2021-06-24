Россиян призвали не злоупотреблять загаром после прививки от ковида

В первые дни после прививки от коронавируса нельзя злоупотреблять загаром, так как солнечный свет ослабляет клеточное звено иммунитета. Лучше всего после укола побыть дома. Об этом рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова.

«Сейчас жара, ни в коем случае нельзя появляться на солнце — это противопоказано, по крайней мере первые три дня. Пока идет период вакцинации, она двухэтапная, все-таки желательно на открытом солнце не быть и не загорать, потому что солнце ослабляет клеточное звено иммунитета», — приводит ТАСС слова собеседницы.

По словам Волчковой, если начинаются какие-то побочные реакции, то нужно принять таблетку парацетамола и пить не менее двух литров воды в день.

В европейской части России уже несколько дней держится аномальная жара, которая начнет постепенно спадать в воскресенье, 27 июня. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, до этого момента столбик термометра будет каждый день подниматься до отметки +36 градусов.