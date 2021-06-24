Жара в европейской части России начнет спадать с 24 июня

В европейской части России жара пойдет на спад с 24 июня. Однако в центре снижение температуры произойдет только в воскресенье.

В центре Европейской России антициклон смещается медленнее, а на Северо-Западе уже заметны изменения. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет облачная погода, и понижение температуры начнется с четверга. Температурный фон будет +26…+30 градусов, сразу понижение на +7…+8 градусов. К пятнице — уже более облачная погода и осадки», — рассказал Вильфанд.

Однако жителям центра Европейской России до воскресенье не стоит ждать спада жары. Температура воздуха будет подниматься до +34…+36 градусов. В воскресенье могут сформироваться небольшие облака, возможен небольшой дождь. Однако по прогнозам синоптика, осадки выпадут лишь на 5% территории. В воскресенье градусники покажут +32…+33 градусов.

Как отметил метеоролог, жителям центра Европейской России ждать снижения температуры не следует.

В начале следующей недели жара продолжится, но температура будет ниже, чем на этой — около +30…+32 градусов. Это на 5-6 градусов выше климатической нормы.