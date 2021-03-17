Россиян предупредили об угрозе заражения инфекциями от клещей

В некоторых российских регионах подготовку к сезону клещей стоит начинать с прививки от клещевого энцефалита — опасной вирусной инфекции, которой можно заболеть после укуса клеща или заразиться через сырое молоко коз и коров. И делать это нужно заранее. При этом не каждая территория является эндемичной по этому заболеванию.

«Почему надо начинать заранее — в первый сезон нужно сделать две прививки, между ними желательно подождать два месяца или в экстренном случае две недели» — объяснила ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что прививаться целесообразно тем, кто живет, например, в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях, а вот москвичам прививка не нужна, поскольку эта территория эндемичной по энцефалиту не объявлена. Но несмотря на это соблюдать меры безопасности нужно в любом случае, предупредила Шашина. Она напомнила, что клещи переносят разные инфекции и не от всех есть вакцины.

По ее словам, сейчас наиболее распространенная инфекция — это клещевой боррелиоз. Это бактериальная инфекция, разъяснила Шашина. Она добавила, что случаев заболевания ею гораздо больше, чем энцефалита. Есть и другие инфекции, причем один клещ может передать сразу две из них.

Чтобы избежать возможного укуса клеща, важно осторожно себя вести на опасной территории и правильно одеваться. Брюки следует заправлять в носки с плотной резинкой, а рубашку заправлять в брюки. Если все-таки клещ попал на тело, необходимо снять его как можно быстрее и отнести на анализ.

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