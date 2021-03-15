Биолог развеял миф о пауках, случайно съеденных во сне

Главный научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Резник обсудил с радио Sputnik миф о том, что за свою жизнь человек случайно проглатывает во сне нескольких пауков.

По мнению биолога, подобный миф мог появиться из-за неправильного перевода с английского языка. Он напомнил, что в свое время производители подушек на Западе вели «информационную войну» против обычных подушек, набитых пером и пухом.

«В частности, элементом этой войны было утверждение, вполне оправданное, кстати, что в этих подушках развиваются клещи. Не пауки, а клещи, причем далеко не те, которых опасаются в лесу, а совершенно другие — микроскопические, невидимые глазу, которые пух и перо едят», — обратил внимание Резник.

Он подтвердил, что они действительно развиваются там и могут вызывать аллергию у некоторых людей. Поэтому определенная часть покупателей переходила на поролоновые или синтепоновые подушки и матрасы.

«Может быть, речь идет о том, что человек, спящий на подушке, набитой перьями, проглатывает клещей?» — допустил ученый.