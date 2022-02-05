facebook_pixel
    05 февраля 2022, 01:15

    Россиян предупредили об оттепели и дождях на грядущей неделе

    Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: циклоны принесут в Россию оттепель

    Александра Ломейко

    Циклоны принесут в Россию потепление. Температура поднимется на 8-10 градусов выше нормы. Вероятны осадки, в том числе дожди, а на дорогах образуется гололедица.

    Об изменении погоды в центре европейской части страны рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    «Очередные циклоны направились к центру Европейской России», — заметил он.

    Потепление грядет уже с понедельника. До конца рабочей недели температура воздуха будет превышать норму на 8-10 градусов. Ночью термометры покажут +1…-6, днем ожидаются нулевые значения.

    «В отдельные дни — до +3 градусов тепла», — уточнил Вильфанд.

    Погоду он назвал «не очень радостной». Дни выдадутся облачными, пройдут небольшие осадки. Во вторник и среду синоптик не исключил умеренный снегопад. Возможно, снег будет мокрым.

    Из-за колебаний температуры в пределах нуля вероятна гололедица.

    В Московском метеобюро отмечали, что оттепель в столичном регионе продержится до середины следующей недели.