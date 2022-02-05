Россиян предупредили об оттепели и дождях на грядущей неделе

Циклоны принесут в Россию потепление. Температура поднимется на 8-10 градусов выше нормы. Вероятны осадки, в том числе дожди, а на дорогах образуется гололедица.

Об изменении погоды в центре европейской части страны рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очередные циклоны направились к центру Европейской России», — заметил он.

Потепление грядет уже с понедельника. До конца рабочей недели температура воздуха будет превышать норму на 8-10 градусов. Ночью термометры покажут +1…-6, днем ожидаются нулевые значения.

«В отдельные дни — до +3 градусов тепла», — уточнил Вильфанд.

Погоду он назвал «не очень радостной». Дни выдадутся облачными, пройдут небольшие осадки. Во вторник и среду синоптик не исключил умеренный снегопад. Возможно, снег будет мокрым.

Из-за колебаний температуры в пределах нуля вероятна гололедица.

В Московском метеобюро отмечали, что оттепель в столичном регионе продержится до середины следующей недели.