Россиян предупредили об оттепели и дождях на грядущей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: циклоны принесут в Россию оттепель
Циклоны принесут в Россию потепление. Температура поднимется на 8-10 градусов выше нормы. Вероятны осадки, в том числе дожди, а на дорогах образуется гололедица.
Об изменении погоды в центре европейской части страны рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Очередные циклоны направились к центру Европейской России», — заметил он.
Потепление грядет уже с понедельника. До конца рабочей недели температура воздуха будет превышать норму на 8-10 градусов. Ночью термометры покажут +1…-6, днем ожидаются нулевые значения.
«В отдельные дни — до +3 градусов тепла», — уточнил Вильфанд.
Погоду он назвал «не очень радостной». Дни выдадутся облачными, пройдут небольшие осадки. Во вторник и среду синоптик не исключил умеренный снегопад. Возможно, снег будет мокрым.
Из-за колебаний температуры в пределах нуля вероятна гололедица.
В Московском метеобюро отмечали, что оттепель в столичном регионе продержится до середины следующей недели.