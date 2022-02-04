«Четыре сантиметра снега»: синоптик о погоде в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала порталу News.ru, какая погода ожидается в столичном регионе в начале следующей недели.

По словам Поздняковой, атлантический циклон принесет на следующей недели еще одну порцию осадков. 7 февраля местами будет небольшой снег. 8-го числа может выпасть снега на два-четыре сантиметра.

«Температура воздуха 7 февраля днем ожидается около 0… +1 по Цельсию в Москве, по области +1… −4 градуса», — уточнила собеседница издания.

Она добавила, что такая оттепельная погода продлится в московском регионе до середины следующей недели.