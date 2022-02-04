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    04 февраля 2022, 23:44

    «Четыре сантиметра снега»: синоптик о погоде в Москве

    Артур Блянихов

    Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала порталу News.ru, какая погода ожидается в столичном регионе в начале следующей недели.

    «Четыре сантиметра снега»: синоптик о погоде в Москве

    По словам Поздняковой, атлантический циклон принесет на следующей недели еще одну порцию осадков. 7 февраля местами будет небольшой снег. 8-го числа может выпасть снега на два-четыре сантиметра.

    «Температура воздуха 7 февраля днем ожидается около 0… +1 по Цельсию в Москве, по области +1… −4 градуса», — уточнила собеседница издания.

    Она добавила, что такая оттепельная погода продлится в московском регионе до середины следующей недели.