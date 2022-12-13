Общество 13 декабря 2022, 22:59 Россиян предупредили об опасности спиртовой настойки из мертвого крота Роспотребнадзор: употребление настойки из мертвого крота смертельно опасно Pxhere

Читать 360tv в

Употребление спиртовой настойки на мертвом кроте может оказаться смертельно опасным для человека. Об этом 13 декабря рассказали в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Пользователи Сети начали спорить о пользе так называемой кротовухи, настоенной на туше мертвого крота. Распитие такого напитка может привести к летальному исходу или к инвалидности, сказали в ведомстве. В Роспотребнадзоре пояснили, что кроты поедают насекомых, поэтому часто заражаются глистами.

Реклама

В некоторых ареалах обитания 70-80% поголовья могут быть переносчиками круглых глистов в желудках. В мышцах некоторых кротов встречаются круглые черви —трихинеллы. Их видно только под микроскопом. В кишечниках зверьков также могут быть плоские или ленточные черви.

Реклама

Кроты часто переносят опасные инфекции от укусов блох и клещей. В частности, они болеют туляремией, которая передается человеку.

«При заболевании туляремией больные ощущают головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, вялость или, наоборот, возбуждение. Температура повышается до 38-39 градусов», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В этих случаях ведомство настоятельно рекомендует обратиться к врачу. Спиртовая среда не убивает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, заключили в ведомстве.

Роспотребнадзор 13 декабря сообщил о росте числа россиян с гриппом и ОРВИ за последнюю неделю на 35,4%.