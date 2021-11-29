Россиян предупредили об опасности падения новогодних елок

Россиянам напомнили, что новогодняя елка из-за ветра может упасть и причинить травмы. Декорации тоже небезопасны, так как могут привести к пожару. О мерах безопасности при подготовке к праздникам рассказали на сайте ВНИИ ГОСЧ.

Елки падают на россиян каждый год. Из-за этого страдают взрослые и дети. Как правило, падение елок и слабо укрепленных декораций происходит из-за сильного ветра, а также заморозок. Нередки и пожары. Ежегодно россияне обжигаются и из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

Случаи падения новогодних елок из-за ветра фиксировали в таких городах, как Санкт-Петербург, Воронеж, Рязань, Иваново, Владивосток, Иркутск, Петрозаводск, Вологда.

Начальник Всероссийского НИИ ГОСЧ Максим Бедило призвал уполномоченные органы следить за тем, чтобы в новогодние праздники в местах гуляний людям ничего не угрожало, а декорации были надежно закреплены.

В Госдуме ранее предложили принять закон, запрещающий запуск фейерверков вблизи жилых домов. Парламентарии также задумались об ограничениях на продажу петард для подростков.