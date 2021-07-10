Россиян предупредили об обмане продавцов при попытке оплатить товар картой

Магазинам иногда бывает не выгодно торговать по безналичному расчету. Тогда покупателей вынуждают достать наличку рассказами о якобы неработающих терминалах. Также недобросовестные продавцы могут накручивать цены в случае оплаты покупки по карте.

«Иногда это объясняется высокой стоимостью услуг эквайринга, но чаще причина в необходимости аккумулировать наличность — например, для расчетов с поставщиками или неофициальной выплаты зарплаты сотрудникам», — рассказал РИА «Новости» исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Собеседник дал совет, что в случае с «неработающим» терминалом можно попробовать провести карту даже после предупреждения. Также можно позвонить в банк, который установил терминал в магазине. Так как финансовым организациям скандалы ни к чему, они могут попытаться заставить магазин принимать безнал. Шуст отметил, что российское законодательство не запрещает делать скидки при оплате товара или услуги наличными, однако это привлекает внимание налоговой службы.

ЦБ РФ в июне провел социологическое исследование, согласно которому 55% опрошенных заявили, что предпочитают по старинке рассчитываться наличными деньгами. В 2019 году их было 62%.