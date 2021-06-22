Банк России провел исследование об использовании наличных в стране

Большинство россиян по-прежнему не представляют жизни без наличных. К такому выводу пришли эксперты Банка России.

Согласно социологическому исследованию ЦБ РФ, 55% опрошенных заявили, что являются приверженцами наличных денег. В 2019 году их было 62%.

У 46% респондентов в кошельках, как правило, есть банкноты на сумму от 300 до 1000 рублей. Треть участников исследования носят с собой купюры от 1000 до 3000 рублей. У подавляющего большинства опрошенных (84%) в кошельке имеются монеты на сумму от 20 до 100 рублей.

Сумма разовой покупки, оплачиваемой наличными, в среднем составила 858 рублей. Как правило, они нужны для проезда в транспорте. Высокая доля оплаты наличкой сохраняется в мелких розничных магазинах.

Отказ от оплаты банковскими картами многие объясняют тем, что с наличными им просто привычнее. Часть опрошенных заявила, что у них нет возможности рассчитываться безналичным способом. Еще 19% объяснили, что с помощью наличной оплаты им проще контролировать свои расходы.

Безналичный расчет россияне предпочитают использовать при погашении кредитов, внесении платежей в бюджет и передаче средств другому человеку.