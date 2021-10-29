Россиян предупредили об активизации мошенников в нерабочие дни

В период нерабочих дней в России могут активизироваться мошенники, которые будут предлагать некие несуществующие выплаты. В это время нужно быть предельно внимательными, чтобы не попасться на удочку обманщиков. Об этом предупредило Роскачество.

«Есть риск, что в период нерабочих дней мошенники вновь будут эксплуатировать ковидную тему и имитировать послания об инициативах правительства, например, о выплатах населению, либо маскировать фишинговые письма под важные новости», — приводит ТАСС текст сообщения организации.

В Роскачестве призвали не верить обещаниям каких-то денег и не переходить по ссылкам, которые люди по наивности начинают рассылать всем контактам в мессенджерах. Также в период нерабочих дней мошенники могут активнее обещать большие скидки в онлайн-магазинах или беспроигрышную лотерею. Такие письма они маскируют под сообщения из онлайн-магазинов, где их потенциальная жертва уже совершала покупки, чтобы усыпить бдительность.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Власти приняли это решение из-за сложной эпидемической обстановки в стране. Специалисты считают, что мера поможет остановить распространение коронавируса и стабилизирует ситуацию.