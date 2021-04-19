Россиян предупредили о возможном росте налога на недвижимость

В России рост цен на жилье может привести к увеличению суммы налога на недвижимость уже в ближайшее время. Об этом рассказал общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

«По состоянию на 1 января 2021-го опять началась кадастровая оценка. Утвердит ли мэр ее результаты, зависит от состояния экономики города». <…> Можно предположить, что кадастровая стоимость вырастет, скажем, на 15%, и тогда налог поднимется с шести тысяч до 6,9 тысячи рублей», — передало РИА «Новости» слова эксперта.

Кулаков добавил, что так как кадастровая стоимость основана на модели массовой оценки, которая базируется на текущих рыночных данных, то увеличение кадастровой стоимости стоит ожидать при следующей государственной оценке. Он также отметил, что при утверждении результатов оценки власть берет нижние показатели. Это позволяет не допускать резкого скачка в налогах.

В Госдуме РФ ранее предложили освободить неработающих пенсионеров от уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов.