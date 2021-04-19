Российских пенсионеров предложили освободить от налогов по вкладам

В Госдуме России предложили освободить неработающих пенсионеров от уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Закон будет внесен в нижнюю палату парламента 19 апреля.

Депутаты предлагают внести поправки в Налоговый кодекс, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на на пресс-службу одного из авторов инициативы, депутата Михаила Щапова.

С 1 января этого года россияне должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером свыше одного миллиона рублей. Группа депутатов считает, что при принятии закона не учли интересы социально незащищенных групп населения, например, неработающих пенсионеров.

При этом народные избранники предлагают внести ограничение по размеру вклада на одного пенсионера. Необлагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. При текущей ставке Банка России такой доход от вклада равен примерно трем миллионам рублей.

Михаил Щапов считает, что поправки нужно внести до конца года, чтобы пенсионеры не успели «лишиться денег». Налог рассчитают по результатам 2021 года.