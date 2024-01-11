Общество 11 января 2024, 12:32 Россиян предупредили о возможном подорожании сладостей и напитков в 2024 году «Фонтанка»: в 2024 году подорожают чай, кофе и сладости Freepik

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Крупные поставщики еще в конце 2023 года предупредили ретейлеров о намерении повысить в 2024-м цены на некоторые продукты, среди которых — чай, кофе и сладости. Об этом «Фонтанке» рассказали участники розничного рынка.

К примеру, компания «Орими Трэйд» предупредила о подорожании чая и кофе с 1 февраля на 5–12% из-за высоких темпов роста цен на сырье и растущих производственных, логистических и финансовых издержек. Что касается чая, то, по данным компании, аукционные цены на цейлонский высокогорный чай с августа уже выросли на 29%, цейлонский предгорный — на 31%. Компания «Якобс» с 1 февраля собирается поднять цены на 6–16% из-за подорожания кофейных зерен.

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«Любимый Край» с 29 января поднимет цены на кондитерские изделия на 6,5–14,5%: подорожали жиры, овсяная и пшеничная мука, какао-бобы. ООО «Эйч энд Эн Трейд» с 1 февраля повысит цены на бисквитные пирожные «Молочный ломтик» на 5%. Причины все те же — рост стоимости сырья, упаковки и импортируемой готовой продукции, в том числе какао.

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в 2024 году увеличатся в среднем на 10%.