Россиян предупредили о возможном подорожании красной икры

Красная икра в России может незначительно подорожать до конца 2022 года, заявили в Росрыболовстве. Рост цен может возникнуть из-за эксперимента с маркировкой икорной продукции, сообщило РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе правительства Камчатского края рассказали, что в регионе могут провести эксперимент по цифровой маркировке икры лососевых и осетровых пород рыб. Росрыболовство поддержало эту инициативу.

«Действительно, цены на икру могут подняться, но незначительно. При этом потребитель будет полностью уверен в качестве приобретаемой продукции», — отметили в ведомстве.

В первом квартале 2022 года в России увеличилось производство красной икры и рыбных консервов. За три месяца в стране выпустили 293 тонны икры лососевых рыб и 15,6 тонны осетровых пород рыб.